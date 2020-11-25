في أول يوم تداول في بورصة نازداك.. سهم “أوزون” الروسية يحلق

في أول يوم تداول في بورصة نازداك.. سهم “أوزون” الروسية يحلق

روسيا – أغلق سهم عملاق التجزئة الروسي “أوزون”، تداولات أمس الثلاثاء، على ارتفاع ملحوظ حيث صعد بنحو 34%، وجاء ذلك في أول يوم تداول في بورصة نازداك الأمريكية.

وطرحت شركة “أوزون” أمس للاكتتاب 33 مليون سهم بسعر قدره 30 دولارا، وتتطلع الشركة الروسية لجمع نحو 990 مليون دولار من طرحها الأولي.

ووفقا لبيانات موقع “بلومبرغ” فقد أغلق سهم “أمازون” تعاملات الثلاثاء عند 40.18 دولار للسهم، حيث صعد بنسبة 33.93% عن سعر الافتتاح. وأظهرت البيانات أن القيمة السوقية للشركة الروسية قد بلغت 7.20 مليار دولار.

وبالإضافة لبورصة نازداك فإن سهم “أوزون” متاح للتداول في بورصتي موسكو وبطرسبورغ.

و”أوزون” هي شركة روسية تنشط في مجال تجارة التجزئة وتعد من أكبر شركات تجارة التجزئة عبر الإنترنت في روسيا.

يذكر أن المساهمين الرئيسيين في “أوزون” هما شركة “سيستيما” الاستثمارية الروسية للملياردير فلاديمير يفتوشينكوف، التي تمتلك نحو 43% في “أوزون”، وشركة “بارينغ فوستوك” التي تمتلك حصة مماثلة.

المصدر: RT

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