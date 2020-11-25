ليبيا – رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه من المهم أن تستمر القيادة الأمريكية في تجنب المغامرات في الشرق الأوسط التي تهدد المنطقة بأسرها.

لافروف وخلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال: “إن تدخل الولايات المتحدة وحلفائها في العراق وسوريا وليبيا لم يجعل الحياة في أي من هذه البلدان أفضل. لقد خلق فقط المشاكل، يضطر مواطنو هذه الدول والسياسيون المعنيون والحكومات الآن للتغلب عليها”.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أنه بالطبع من المهم بشكل أساسي للقيادة الأمريكية أن تتجنب مثل هذه المغامرات الخارجية في المستقبل، خاصة تلك التي تشكل تهديدات خطيرة للمنطقة المعنية برمتها.