فرنسا – أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة امس، إن بلاده تجنبت الأسوأ في جائحة كورونا، مشددا على أنه ليس من دعاة التطعيم الإجباري.

وصرح ماكرون بأن اللقاحات الأولى ضد كوفيد -19 ستكون متاحة في فرنسا اعتبارا من نهاية ديسمبر أو بداية يناير، بشرط أن يتم التحقق من صحتها من قبل السلطات الصحية، لكن التطعيم لن يكون إلزاميا.

وأضاف أن استراتيجية فرنسا تقوم على عدة لقاحات، مشيرا إلى أن الجيل الثاني من اللقاح يجب أن يصل في الربيع.

وأكد أن فرنسا ستبدأ بتلقيح أصحاب الأولوية الطواقم الطبية وكبار السن نهاية ديسمبر بداية يناير مع مراعاة التصريح الأوربي للسلامة للبدء في التلقيح.

إلى ذلك، أعلن ماكرون عن تخفيف من ثلاث خطوات للقيود التي تهدف إلى وقف الوباء في فرنسا، مع إعادة فتح المتاجر يوم السبت ببروتوكول صحي صارم، أهمها إعادة فتح جميع المتاجر في 28 نوفمبر.

وأشار لى أنه سيتم السماح أيضا بالتنقل للترفيه داخل دائرة قطرها 20 كم لمدة ثلاث ساعات وسيتم التصريح بالخدمات الدينية في حدود 30 شخصا.

وأبقى ماكرون على قرار منع التجمعات وكذلك الإبقاء على المطاعم والمقاهي والحانات مغلقة، إضافة إلى حضر تجوال من التاسعة مساءا إلى السابعة صباحا.

كما أفاد بأن المرحلة الثانية ستبدأ في 15 ديسمبر، بشرط أن يتم تأكيد تراجع انتشار الوباء، مشيرا إلى أنه “يمكن رفع الاحتواء” حتى يتمكن الفرنسيون من قضاء عيد الميلاد مع العائلة.

وأوضح أن المرحلة الثالثة ستبدأ في 20 يناير إذا سمحت الظروف الصحية، بما في ذلك إعادة فتح الحانات والمطاعم.

هذا، وأعلن ماكرون أنه سيتم صرف مساعادات اجتماعية للأفراد وللمؤسسات بما يمثل 20% من دخلهم للعام 2019، كما أنه ستقدم لأصحاب المؤسسات مثل المطاعم و المقاهي 10 آلاف يورو.

المصدر: وكالات

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