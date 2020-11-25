محمد بن راشد يهنئ السيسي بأفضل وزيرة في العالم العربي (صوره)

محمد بن راشد يهنئ السيسي بأفضل وزيرة في العالم العربي (صوره)

دبي – هنأ الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس وزراء الإمارات حاكم دبي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى بمناسبة فوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد كأفضل وزيرة في العالم العربي.

وكتب محمد بن راشد عبر “تويتر”، “أبارك لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد كأفضل وزيرة في العالم العربي .. التطوير الحكومي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يحقق قفزات مدروسة”.

وهنأ بن راشد السعودية بفوز وزارة التجارة كأفضل وزارة في العالم، “كما أبارك لخادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمير محمد بن سلمان.. فوز وزارة التجارة في المملكة كأفضل وزارة فى العالم العربي من بين أكثر من 5000 مشاركة حكومية عربية.. رؤية 2030 التى يقودها الأمير محمد أفرزت تجارب عربية حكومية غير مسبوقة تنافس العالمية”.

المصدر: وكالات

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