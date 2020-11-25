هونغ كونغ – أكدت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية بالصين، كاري لام، اليوم الأربعاء، أن حكومة المنطقة ستلعب دور “الميسر” و”المروج” جيدا، من أجل ضخ قوة دافعة مستمرة لاقتصاد هونغ كونغ.

وقالت لام خلال بيان حكومة المنطقة اليوم: “مع دعم التجارة الحرة، والحفاظ على اقتصاد سوق هونغ كونغ، سوف تلتزم حكومة المنطقة بالقيام بدور الميسر والمروج، وسوف تتكاتف مع الشركات لاستكشاف المزيد من فرص السوق، ومساعدة مقدمي الخدمات المهنية للعمل خارج هونغ كونغ”.

وأشارت إلى أنه “بفضل المزايا التي يقدمها مبدأ دولة واحدة ونظامان، من الممكن أن تواصل المنطقة تعزيز دورها كوسيط في التداول الدولي”.

كما تابعت الرئيسة التنفيذية القول: “تستطيع هونغ كونغ التركيز على فرص الأعمال في سوق البر الرئيسي الصيني، والاندماج بشكل أفضل في التنمية الشاملة للبلاد، واتخاذ تنمية منطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى، كنقطة دخول، وأن تصبح مشاركة بصورة استباقية، في التداول المحلي الصيني، وميسرة في التداول الدولي”.

المصدر: “شينخوا”

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