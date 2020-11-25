ليبيا – أكد مستشار رئيس الحكومة البلجيكية الأسبق كورت ديبوف على أن الحرب في ليبيا بدأت محليًا واشتعلت مع تدفق الأسلحة من كل مكان، مشددًا على ضرورة أن يتوقف هذا الأمر فورًا.

ديبوف قال في مداخلة تلفزيونية على قناة “العربية الحدث” وفقًا لما نقلته عدة وسائل إعلامية: إن الأمم المتحدة أكدت على أنه لا يمكن تحقيق السلام في ليبيا إذا استمر تدفق الأسلحة إلى الداخل، مردفًا أن ما تقوم به عملية إيريني هو محاولة إرغام وفرض حظر الأسلحة في البحر.

وكما تابع: “أن ما يحدث على الأرض غير واضح تمامًا، أما عن طريق البحر فيرغبون في إيقافه، كلنا نعرف أن تركيا كانت ترسل الجنود والمليشيات أيضًا من سوريا وحتى الأسلحة إلى ليبيا، وليس فقط على عدة مرات ولكن على مدار العام الكامل، وهذا الأمر يجب أن يتوقف”.

وأوضح أنه لهذا السبب وجدت مهمة إيريني، والسماح لكافة السفن بالمرور دون فعل شيء ليس خيارًا، وإلا سيقولون إن الاتحاد الأوروبي أو عملية إيريني لا تأخذ عملية حظر الأسلحة بجدية، حسب قوله.

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