روسيا – سخر نائب في مجلس الدوما عن شبه جزيرة القرم من مقال زعم أن الجيش الأمريكي أطلق صواريخ باتجاه شبه الجزيرة، فاجأت القوات الروسية.

وقال رسلان بالبيك، النائب في مجلس الدوما الروسي من شبه جزيرة القرم، في تعليق على المعلومات الخاصة بصواريخ أطلقها الجيش الأمريكي من رومانيا تجاه شبه جزيرة القرم، إن قوات القرم العسكرية تتابع كل الاستفزازات، والوضع الحالي لم يأت بمفاجأة، ومحاولة إثبات القوة الأمريكية باءت بالفشل.

وكانت مجلة مجلة “فوربس” قد ذكرت في وقت سابق أن الجيش الأمريكي نشر أنظمة إطلاق صواريخ متعددة بعيدة المدى “MLRS” في رومانيا، وأطلق عدة صواريخ باتجاه شبه جزيرة القرم، ثم أعاد هذا السلاح على عجل إلى ألمانيا، واستغرقت العملية بأكملها عدة ساعات.

وزعم صاحب المقال بأن الخطوة كانت بمثابة مفاجأة غير سارة للقوات الروسية في شبه جزيرة القرم.

وشكك بالبيك في أن يكون كاتب المقال نفسه قد صدق أقواله، مضيفا بهذا الصدد: “في الوقت الذي تطير فيه أي مقذوفة في اتجاه شبه جزيرة القرم، تجري مرافقتها، وعند الاقتراب من مياهنا الإقليمية، يتم إصدار أمر بالاعتراض. وإذا عدت قيادتنا العسكرية الأعمال ضد شبه الجزيرة عدائية، فعندها يسري مفعول مبدأ الرد”.

وتابع البرلماني الروسي من شبه جزيرة القرم قائلا: “وهكذا عبثا يسلي صاحب المقال نفسه، فلم تصبح هذه التدريبات بالنسبة لنا مفاجأة. وها هي الحرب في سوريا أظهرت أن أنظمتنا المضادة للجو نجحت في إسقاط قذائف MLRS القصيرة والبعيدة المدى”.

المصدر: نوفوستي

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