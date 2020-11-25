لبنان – نفى وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، أنباء عن عمليات إجلاء لمستشارين عسكريين وموظفين من 4 سفارات عاملة في ​لبنان​ ومنطقة ​الشرق الأوسط​.

وأكد وهبة أن “مثل هذه الأخبار كاذبة وخاطئة ولا أساس لها من الصحة”، معلقا على ما تم تداوله في الإعلام اللبناني عن عمليات إجلاء لمستشارين عسكريين وموظفين من سفارات ​فرنسا​ و​بريطانيا​ و​هولندا​ وكندا لدى لبنان.

وأوضح أنه التقى بعد ظهر أمس، سفيرة كندا لدى بيروت، شانتال تشاستيناي، لافتا إلى أنها “لم تشر إلى مثل هذه المعلومات لا من قريب او بعيد”، مضيفا أنها “تحدثت عن حجم برامج الدعم الكندية المقررة للبنان على أكثر من مستوى”.

وقال إنه “على تواصل دائم مع عدد من هذه السفارات، وغيرها من السفارات الخليجية التي تناولتها شائعات مماثلة سابقا، بوجود قرار بخفض مستواها الدبلوماسي في لبنان”، مؤكدا أنه “لم يشر أحدهم إلى مثل هذه المعلومات”.

كما حذر وزير الخارجية من “مخاطر هذه الروايات الوهمية”، وشدد على “عدم الأخذ بها”، مشيرا إلى أنه “ليس لمثل هذه القرارات أن تتخذ، من دون علم وزارة الخارجية أو أي من المراجع الأمنية”.

المصدر: “الإعلام اللبناني”

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