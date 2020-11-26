الأرجنتين – توفي أسطورة كرة القدم العالمية، دييغو أرماندو مارادونا، عن عمر ناهز 60 عاما، أمس الأربعاء، إثر إصابته بقصور حاد في القلب.

وكان مارادونا قد تعرض لجلطة دماغية قبل أسبوعين، وأجرى بسببها عملية جراحية لاستئصال ورم في رأسه، ثم غادر المستشفى في الحادي عشر من الشهر الجاري.

ونشر حينها الفريق الطبي الذي تكلف بإجراء العملية الجراحية لمارادونا، صورة للنجم الأرجنتيني قبل خروجه من المستشفى بلحظات.

وظهر مارادونا رفقة طبيبه الشخصي، ليوبولدو لوك، في غرفته في الطابق السادس من مستشفى “أوليفوس”، في بوينس آيرس، عاصمة الأرجنتين.

وبدا مارادونا في حالة جيدة “ما كان يدل على نجاح العملية الدقيقة التي أجريت له”، على حد وصف وسائل إعلام أرجنتينية، ولكن هذه التكهنات لم تكن صائبة، حيث كانت تلك الصورة الأخيرة للأسطورة وهو على قيد الحياة.

المصدر: مواقع التواصل

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