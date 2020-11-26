الولايات المتحدة – انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، بنحو 1% على الرغم من بيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، لكن البيانات أظهرت انخفاض الطلب على البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 42.57 دولار للبرميل، بانخفاض 0.96% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند 48.05 دولار للبرميل، بتراجع نسبته 1.15% عن سعر الإغلاق السابق.

وجاء التراجع بالرغم من بيانات أظهرت أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت في الأسبوع الماضي بواقع 754 ألف برميل، لكن الطلب على البنزين خلال الأسبوع انخفض 128 ألف برميل يوميا إلى 8.13 مليون برميل يوميا، الأدنى منذ يونيو الماضي.

ويترقب المستثمرون أيضا اجتماع “أوبك” الأسبوع المقبل الذي ستؤدي نتائجه على الأرجح إلى دعم الحفاظ على التوازن الحالي على الأقل.

وكانت ثلاثة مصادر قريبة من “أوبك+” قالت إن “أوبك” وحلفاءها، ومنهم روسيا، يميلون إلى إرجاء زيادة إنتاج النفط المزمعة العام المقبل لمساعدة السوق على تخفيف أثر الموجة الثانية من كوفيد-19 وزيادة الإنتاج الليبي.

المصدر: رويترز

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