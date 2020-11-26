ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن أعضاء المجلس اتفقوا في اجتماعهم بمدينة طنجة المغربية على عقد جلسة مكتملة النصاب القانوني في مدينة غدامس مطلع الأسبوع المقبل .

أوحيدة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الخميس أوضح أن النواب المجتمعين في طنجة اتفقوا على التئام البرلمان الليبي وطي صفحة الماضي وتوحيد جهود المجلس لاستكمال استحقاقاته، مبينًا أنه تم الاتفاق على عقد جلسات رسمية استثنائية في غدامس، مع التأكيد على أن المقر الدستوري للبرلمان مدينة بنغازي.

ولفت إلى أن الاجتماعات التي تجري في المملكة المغربية هي استشارية بدون رئاسة المجلس، معربًا عن أمله في أن تكون رئاسة البرلمان وكافة أعضائها حاضرين.

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