الجزائر – أفادت بيانات رسمية اليوم بأن معدل التضخم السنوي في الجزائر ارتفع بنسبة 0.2% في شهر أكتوبر الماضي بسبب زيادات في أسعار الخدمات وبعض المواد الغذائية.

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم في الجزائر ارتفع خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.2% ليصبح 2.2% على أساس سنوي بالمقارنة مع 2% في سبتمبر الماضي، ويرجع ذلك لزيادة أسعارالخدمات وبعض المواد الغذائية.

ووفقا للأرقام الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.7% في شهر أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية المصنعة 0.8%، في حين زادت تكلفة منتجات المصانع 5.2% والخدمات 1.8% مقارنة مع شهر سبتمبر 2020.

وتحاول الحكومة الجزائرية تقليص واردات السلع من بينها الغذائية، في سبيل الحد من الإنفاق، على خلفية التراجع في الدخل القادم من صادرات النفط والغاز.

المصدر:”رويترز”

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