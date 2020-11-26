الأرجنتين – أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن حداد لمدة 7 أيام على وفاة النجم دييغو أرماندو مارادونا الذي وصفه الاتحاد بأنه “أحد أعظم الرموز على مر العصور”.

وقرر الاتحاد الأرجنتيني أن يتخذ هذا الإجراء “توازيا مع الحداد الوطني الذي أعلنته الحكومة”.

كما سيتعين على جميع اللاعبين ارتداء شارة سوداء خلال كافة المباريات المقررة خلال فترة الحداد المعلنة.

وبالمثل، ستبقى “المرافق الإدارية والرياضية لاتحاد كرة القدم الأرجنتيني مغلقة” بحسب ما جاء في البيان الذي حث جميع الأندية والبطولات في البلاد على اتخاذ نفس الإجراءات “كدليل على الاعتراف المستحق لدييغو”.

من جانبها، قررت رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين، تغيير اسم الكأس الحالية التي تلعبها فرق الدرجة الأولى، موضحة في بيان أنه تكريما لـ “قائد المنتخب الأرجنتيني الذي لا ينسى” والمدرب الحالي لخيمناسيا لا بلاتا، سيتغير اسم البطولة لتصبح كأس دييغو أرماندو مارادونا.

ورحل مارادونا عن عالمنا، أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 60 عاما، نتيجة سكتة قلبية مفاجئة.

المصدر: وكالات

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