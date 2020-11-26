الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بتراجع الدولار، إذ يراهن المستثمرون على أن بيانات الوظائف الأمريكية وتزايد الإصابات بكورونا ستدفع السلطات نحو الإعلان عن المزيد من إجراءات التحفيز.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1809.61 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينيتش، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1807.80 دولار للأونصة.

وقال هارشال باروت، استشاري الأبحاث بجنوب آسيا لدى “ميتال فوكس”: “لاحظنا تحسن الإقبال على المخاطرة بسبب التفاؤل بشأن اللقاح، وكانت هذه من الرياح المعاكسة للذهب. لكن مع استمرار نزول الدولار، تجد أسعار الذهب نوعا من الدعم”.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة اليوم، مما يعزز جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. ويعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم، الذي من المرجح أن ينجم عن إجراءات التحفيز الضخمة.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.3 بالمئة إلى 23.38 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 967.15 دولار للأونصة، وربح البلاديوم 1.2 بالمئة ليسجل 2368.68 دولار للأونصة.

المصدر: رويترز

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