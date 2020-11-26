ليبيا – جدد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل التأكيد على القيمة المضافة التي قدمتها عملية إيريني الهادفة لمراقبة حظر توريد السلاح لليبيا.

المسؤول الأوروبي وعبر رسالة فيديو مسجلة موجهة الى منتدى حوارات المتوسط الايطالي وفقًا لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية اليوم الخميس، أشار إلى المساهمات التي قدمتها هذه العملية للمساعدة على تأمين حل مستدام للنزاع في ليبيا في إطار عملية برلين بقيادة الأمم المتحدة.

وشدد على استعداد الاتحاد الأوروبي لبذل المزيد من الجهد للمساهمة في جهود نزع فتيل الأزمة في ليبيا عبر كافة الوسائل الدبلوماسية والأمنية والسياسية، مستندًا إلى ما سماه الفرصة التاريخية التي توفرها الاتفاقيات الأخيرة بين الأطراف الليبية، خاصة لجهة وقف إطلاق النار.

بوريل ناشد جميع الأطراف العمل والمساعدة من أجل وقف عمليات تغذية الصراع في هذا البلد، والذي يساهم في زيادة التأزم في منطقة المتوسط، مختتمًا: “نتقاسم جميعًا نفس الهدف وهو جعل منطقة المتوسط منطقة آمنة”.

Share and Enjoy ! 0 Shares