كندا – أكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، إن بلاده ملتزمة بإنهاء العنف الجندري وبناء مستقبل يتمتع فيه الجميع بفرصة حقيقية وعادلة للنجاح.

وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، شكر ترودو الناجيات والمدافعين عن حقوق المرأة والمنظمات المجتمعية على شجاعتهم الاستثنائية، كما شكر العاملين في الخطوط الأمامية الذين، خلال جائحة كوفيد -19، عملوا على ضمان استمرار تلقي الضحايا والناجين من العنف للدعم والخدمات التي يحتاجون إليها.

ولفت إلى أنه “على الرغم من أن العنف له تأثير على جميع الكنديين، إلا أن بعض الأشخاص معرضون بشكل أكبر لخطر التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك النساء والفتيات، والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (LGBTQ)، ونساء وفتيات السكان الأصليين والنساء المصنفات على أساس العرق، والنساء ذوات الإعاقة”.

وأضاف: “منحت الحكومة 100 مليون دولار في شكل تمويل طارئ للمنظمات التي تقدم الدعم والخدمات للأشخاص الذين يعانون من العنف القائم على النوع الاجتماعي ويهربون منه في جميع أنحاء كندا. سمح هذا الاستثمار لحوالي 1000 منظمة في جميع أنحاء البلاد بتلقي التمويل الذي تشتد الحاجة إليه لإبقاء أبوابها مفتوحة لأولئك الذين يواجهون صعوبات”.

المصدر: وكالات

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