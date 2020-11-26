ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبدالقادر حويلي إن الملتقى يناقش آليات الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة، ومعايير اختيار الشخصيات المرشحة لتولي الفترة الانتقالية، حتى إجراء انتخابات في ليبيا والمقرر لها في 24 ديسمبر من العام المقبل.

حويلي أكد في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” على أنه لم يتم التوافق بعد على عقد جلسة افتراضية أخرى أو تأجيل الملتقى حتى ديسمبر المقبل.

وأضاف: “رغم وجود مقترحات من بعض المشاركين في الحوار لكن لم يتم التوافق نظرًا لصعوبة التصويت على الآليات المقترحة من البعثة الأممية في جلسة واحدة، وفشل جلستي تونس واللتين كانتا مخصصتين للتصويت على تلك الآليات”.

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