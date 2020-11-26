ليبيا – أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس الأربعاء، مواصلة التدريبات المقدمة لمسلحي الوفاق في نطاق اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقّعة بين تركيا والسراج.

وفي تغريدة نشرتها على “تويتر”، قالت الوزارة وفقًا لوكالة “الأناضول”: “نواصل تقديم التدريبات للقوات المسلحة الليبية في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية”.

وأضافت: “نهدف من خلال الدعم التدريبي المقدم إلى الارتقاء بالجيش الليبي إلى المعايير الدولية”.

وفي 27 نوفمبرالماضي، وقع أردوغان مذكرتي تفاهم مثيرة للجدل مع فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

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