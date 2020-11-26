إنجلترا – أخفق ليفربول الإنجليزي في حسم تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته على أرضه أمام أتالانتا الإيطالي 0-2، أمس الأربعاء، في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة.

وافتتح السلوفيني يوسيب إيليتشيتش، التسجيل لأتالانتا في الدقيقة 60، متابعا من مسافة قريبة عرضية بعيدة المدى للأرجنتيني بابو غوميس.

وبعد أربع دقائق فقط، ضاعف الطليان تقدمهم بسيناريو مماثل وكرة وصلت إلى الألماني روبن غوزنس، تابعها في الشباك.

وعلى الرغم من خسارته المفاجئة، فقد بقي ليفربول، متصدرا لمجموعته بتسع نقاط، بفارق نقطتين عن أياكس أمستردام الهولندي، الفائز على ضيفه ميدتيلاند الدنماركي متذيل الترتيب 3-1، وأتالانتا (سبع نقاط) أحد نجوم الموسم الماضي والذي دخل بقوة على خط التأهل.

المصدر: وكالات

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