الأرجنتين – كشف محمد النجار، المترجم الشخصي لأسطورة كرة القدم العالمية الراحل الأرجنتيني، دييغو مارادونا، عن آخر رسالة من الأسطورة للجماهير الإماراتية.

ونقل موقع “الإمارات اليوم” عن النجار، الذي رافق مارادونا خلال فترة تدريبه فريق الفجيرة بالإمارات قبل سنوات، قوله، إن آخر مكالمة هاتفية بينه وبين مارادونا كانت في أواخر شهر رمضان المبارك الماضي، وكان وقتها بالأرجنتين.

وأضاف: “أوصاني بأن أنقل تحيته إلى أهل الإمارات، وإلى دبي”.

وتابع محمد النجار: “قال نصا، بلغ من يحب مارادونا في الإمارات، أنني أحتاج للبقاء سنة واحدة في الأرجنتين وسأعود بعدها إلى دبي التي أشتاق إليها بشكل دائم، وسأمكث فيها عندما أعود لفترة طويلة”.

وأكد النجار، أن مارادونا، لم يوضح له إن كان يريد العودة إلى دبي مدربا أم زائرا فقط.

وأوضح أن مارادونا، أرسل له شريط فيديو خاصا، كتب عليه بالإسبانية “إلى أصدقائي في دبي، اشتقت لكم، سأعود إليكم”.

وسبق لمارادونا، الذي توفي أمس الأربعاء عن عمر ناهز 60 عاما، خوض تجربتين تدريبيتين قصيرتين في الإمارات، حيث أشرف على نادي الوصل بين العامين 2011 و2012، ونادي الفجيرة بين العامين 2017 و2018.

المصدر: وكالات

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