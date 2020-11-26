ليبيا – قال رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي الجنرال كلاوديو جرازيانو إن عملية إيريني الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا تحتاج إلى مساهمة الدول الأعضاء لتحقيق مهمتها بالكامل.

جرازيانو وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الايطالية اليوم الخميس أضاف: “الاستقلالية الاستراتيجية لا تعني الاستقلال عن شخص، ولكن الاستقلال الذاتي للقيام بشيء بمفردنا أو عبر تعاون أفضل مع شركائنا”.

وحول عملية إيريني، قال إنها الأكثر وضوحًا في البحر الأبيض المتوسط حيث تأتي بعد عملية صوفيا التي كانت عملية ناجحة جدًا، موضحًا أن التركيز الرئيسي حاليًا على السيطرة على حظر الأسلحة على ليبيا.

المسؤول الأوروبي ذكر أن إيريني هي العملية العسكرية الوحيدة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في ليبيا والتي يمكن عبرها من تعزيز مفهوم الدفاع الأوروبي وقدرته على تحمل المسؤولية كمزود للأمن.

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