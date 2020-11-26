الولايات المتحدة – تراجعت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ومخزون نواتج التقطير، في حين ارتفعت مخزونات البنزين، حسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية امس الأربعاء.

وهبط مخزون الخام نحو 800 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر إلى 488.7 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاعه 127 ألف برميل.

ونمت مخزونات البنزين الأمريكية 2.2 مليون برميل إلى 230.2 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز ارتفاعها 614 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 1.4 مليون برميل إلى 142.6 مليون برميل، في حين كان من المتوقع انخفاضها 1.6 مليون برميل.

المصدر: “CNBC”

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