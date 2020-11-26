ليبيا – أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس اليوم الخميس أن تركيا هي عامل عدم استقرار في المنطقة، وتحاول فرض إرادتها على جيرانها.

دندياس وفي مقابلة مع موقع “العربية .نت” قال:”ما نواجهه مع تركيا هو تحدٍّ من دولة عثمانية جديدة”، مشيرا إلى أن أنقرة تنقل المرتزقة إلى سوريا وليبيا وجنوب القوقاز.

وأضاف:”تركيا تحاول التدخل في شؤون مصر الداخلية وتعتقد أن لديها الحق بأن تكون قوة عظمى”، مشيرًا إلى أن اليونان لن تختار الخيار العسكري بإرادتها، ولكن إذا فرض الأمر علينا يجب أن ندافع عن بلدنا، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن أنقرة تخلق المشاكل أينما حلت، وإن لديها طموحًا تاريخيًا تسعى لتحقيقه بالطريقة الخاطئة.

وزير الخارجية اليوناني طالب الاتحاد الأوروبي أن يبعث برسالة واضحة لتركيا بأن تصرفاتها غير مقبولة ومرفوضة، مختتمًا: “تركيا تبتز أوروبا بقضية اللاجئين وتدفع بهم إلى الحدود عمدًا”، و مشيرا إلى أن وساطة ألمانيا بين اليونان وتركيا غير ناجحة حتى الآن.

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