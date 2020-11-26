ليبيا – قال عادل ياسين رئيس مجلس العلاقات الدولية في ليبيا إن تركيا تصول وتجول في ليبيا والبحر المتوسط دون رقيب ولا حسيب.

ياسين أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن الإمدادات العسكرية التركية تدخل إلى العاصمة طرابلس على قدم وساق أمام أنظار العالم وبمباركة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وعن الخطوة الألمانية الأخيرة بتفتيش إحدى السفن التركية، وصفها بأنها “مسرحية هزلية ومناورات مفضوحة” تقوم بها تركيا برعاية الناتو.

وأشار إلى أن القرار في ليبيا أصبح في قبضة الدول الاستعمارية التي تحقق أحلامها الآن في البلاد، وتفرض سيطرتها ووكلائها على الساحة الليبية، فيما المجتمع الليبي لا حول له ولا قوة.

كما شكك رئيس مجلس العلاقات الدولية الليبية، في إمكانية صدور قرار ملزم من مجلس الأمن حول تركيا أو تلويح بفرض عقوبات عليها.

Share and Enjoy ! 0 Shares