ليبيا – قال الدبلوماسي الليبي السابق شتيوي الجدي إن المؤشرات الأولية تدل على أن الحوار السياسي الليبي سينتهي بشكل إيجابي بالوصول إلى تسوية سلمية، مستبعدا فشل المفاوضات الجارية بين الليبين وحال حصل ذلك ستبقى الأحوال على ما هي عليه الآن.

الجدي وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس ذكر أن الأمم المتحدة لديها العديد من الآليات للتوافق الأطراف حتى وإن لم يكن اتفاق كامل وهي أحد الأساليب التي تنتهجها البعثة الأممية وإن لم يمكن ذلك تستطيع مطالبة مجلس الأمن بالتدخل من أجل فرض عقوبات على معرقلي الحوار السياسي.

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