ليبيا – صرحت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي بأن أعضاء المجلس المجتمعين في مدينة طنجه المغربية وعددهم 113 نائبا، اتفقوا على عقد جلسة بكامل النصاب في مدينة غدامس في منتصف الأسبوع القادم .

الطبلقي وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس قالت إن كامل أعضاء مجلس النواب المجتمعين في مدينة طنجة المغربية ناقشو العديد من القضايا التي من شأنها ان تساعد في تحسين أداء المجلس ليقوم بدوره المناط به لخدمة المرحلة القادمة لإنهاء الأزمة وتوحيد مؤسسات الدولة.

وأضافت أن أعضاء المجلس يجهزون بيانا ختامياً سيتم تلاوته يوم غداً السبت بحضور وزير الخارجية المغربي.