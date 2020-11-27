ليبيا – بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس الخميس مع أمين عام حلف شمال الأطلسي “ناتو” ينس ستولتنبرغ تعرض سفينة تركية للتفتيش بالبحر المتوسط في إطار عملية “إيريني” الأوروبية.

أوغلو وفي تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية أفاد أنه بحث مع ستولتنبرغ في اتصال هاتفي تفتيش السفينة التجارية التركية واستعدادات اجتماع وزراء خارجية الناتو المقرر في الأسبوع المقبل.

وقال الوزير التركي: “أكدت على أن التعرض لسفينتنا أمر غير مقبول، وقمنا بتقييم التطورات المتعلقة بشرق المتوسط وأفغانستان وليبيا وقره باغ”.

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