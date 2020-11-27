ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا إن السياسات الحالية لمكافحة تدفقات الهجرة غير الشرعية غير فعالة ومن الضروري إطلاق مراجعة شاملة لبرامج التعاون في جميع القطاعات بدءاً بالرعاية الصحية.

باشاآغا وخلال حلقة نقاش حول الهجرة في النسخة السادسة من مؤتمر روما المتوسطي للحوارات وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية أوضح أن الدول الأفريقية بحاجة إلى مبادرات جريئة مثل إلغاء الديون وتمويل العجز والاستجابة للمنظمات الإنسانية.

وتابع باشاغا أن التدابير الجديدة في حقبة ما بعد الجائحة لا ينبغي أن تقتصر على البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال أفريقيا ولكن تشجيع البلدان الأفريقية على بدء برامج تعاون فيما بينها.

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