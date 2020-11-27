فرنسا – اقترح مدرب مارسيليا، البرتغالي أندريه فيلاش بواش، سحب القميص رقم 10، وطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حظر ارتداء هذا الرقم في كل المسابقات، تكريما للراحل دييغو مارادونا.

وقال بواش في تصريحات نقلها موقع “Football Daily”: “أود لو أن الفيفا يحظر ارتداء القميص رقم 10 في كل المسابقات، أعتقد أنه سيكون ذلك أفضل طريقة ممكنة لتكريم دييغو أرماندو مارادونا الذي ترك أثرا كبيرا في اللعبة”.

واشتهر مارادونا بحمله القميص رقم 10 عندما كان لاعبا، سواء في الأندية التي مثلها، على غرار برشلونة ونابولي، أو مع المنتخب الأرجنتيني.

يذكر أن نادي نابولي، الذي لعب له مارادونا بين العامين 1984 و1991، حظر قبل فترة طويلة ارتداء لاعبيه القميص رقم 10.

المصدر: “Football Daily”

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