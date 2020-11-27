الولايات المتحدة – أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس، إن تسليم لقاح ضد فيروس كورونا المستجد سيبدأ الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه.

وفي حديث إلى القوات الأمريكية في الخارج عبر رابط فيديو بمناسبة عيد الشكر، صرح ترامب بأنه سيتم إرسال اللقاح في البداية إلى العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في المجال الطبي وكبار السن.

وتابع ترامب قائلا: “هذا العام، بينما تواصل أمتنا مكافحة جائحة الفيروس التاجي، فقد انضممنا مرة أخرى للتغلب على التحديات التي تواجهنا، في خضم المعاناة والخسارة، نشهد الشجاعة اللافتة والكرم اللامحدود للشعب الأمريكي بينما يأتون لمساعدة المحتاجين، مما يعكس روح هؤلاء المستوطنين الأوائل الذين عملوا معا لتلبية احتياجات مجتمعهم.. لقد عمل أول المستجيبين، والمهنيين الطبيين، والعاملين الأساسيين، والجيران، وعدد لا يحصى من الوطنيين الآخرين، وضحوا من أجل إخوانهم الأمريكيين، وقد رفعت صلوات شعبنا مرة أخرى أمتنا، مما وفر الراحة والشفاء والقوة في أوقات عدم اليقين”.

وشدد في كلمته على الرغم من التحديات غير المسبوقة، إلا أنهم لم يتوانوا في مواجهة الشدائد، مضيفا أن الولايات المتحدة استفادت من قوتها لتحقيق اختراقات كبيرة من شأنها إنهاء هذه الأزمة، وإعادة بناء المخزونات، وتجديد القدرات التصنيعية، وتطوير علاجات رائدة ولقاحات منقذة للحياة في أطر زمنية حطمت الأرقام القياسية.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares