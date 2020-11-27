لبنان – وجّه القضاء اللبناني الثلاثاء تهمة القتل قصدا في حالة دفاع مشروع عن النفس إلى فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، على خلفية قتله رجلا تسلل ملثما إلى منزله في منطقة كسروان شمال بيروت بهدف السرقة مطلع السنة الجارية وهدد بقتله وعائلته.

وأصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور قرارا ظنيا اتهم فيه الهاشم بقتل السوري محمد الموسى بـ 18 طلقا ناريا من مسدس حربي داخل منزله في جبل لبنان.

واعتبر القاضي منصور ان أفعال الهاشم تنطبق على جريمة القتل قصدا المنصوص عليها في المادة 547 من قانون العقوبات، التي تنص على الاشغال الشاقة حتى 20 سنة، لكن قاضي التحقيق عطف هذا الجرم على المادة 228 من قانون العقوبات، التي تعفي المرتكب من العقوبة إذا وقعت الجريمة في سياق الدفاع المشروع عن النفس.

واحال القاضي منصور الهاشم على محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمته.

وكان موسى قد تسلل إلى فيلا الفنانة عجرم في نيو سهيلة على بعد حوالى عشرين كيلومترا شمال بيروت ليل الرابع إلى الخامس من كانون الثاني/يناير الفائت، وهو ملثم ومسلح بمسدس.

ووصل موسى الى غرفة نوم طفلات الهاشم الثلاث، وهدده بقتله وقتل عائلته ان لم يرشده الى خزنة الاموال والمجوهرات، فسارع الهاشم إلى احضار مسدسه واطلق النار على المهاجم وارداه بـ 18 طلقا ناريا.

وأشار القاضي منصور في حيثيات قراره الظني الى أن “مبالغة الهاشم في اطلاق هذا الكم من الرصاص على جثة القتيل، تعبر عن انه استنفد كل وسائل الدفاع عن النفس، ويظهر انه ناتج عن ثورة من الغضب والخوف على زوجته واطفاله”.

وكان الهاشم قد أوقف بعيد الحادثة لإجراء المقتضى القانوني، لكن جرت تخليته بعد يومين وتركه رهن التحقيق ومنعه من السفر.

وكالات

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