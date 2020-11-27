إنجلترا – افتتح كارلوس فينيسيوس سجله التهديفي مع توتنهام، بإحراز ثنائية في الشوط الأول، ليقود فريقه للفوز 4- 0 على لودوجوريتس في المجموعة العاشرة بالدوري الأوروبي لكرة القدم، أمس الخميس.

ومنح المهاجم البرازيلي، البالغ عمره 25 عاما، التقدم لتوتنهام بعد 16 دقيقة، بعدما اصطدمت تمريرة ديلي آلي إلى غاريث بيل بأحد لاعبي لودوجوريتس، لتتهيأ أمام اللاعب البرازيلي.

وسيطر توتنهام تماما وساهم آلي في الهدف الثاني بتمريرة إلى فينيسيوس، في الدقيقة 34.

وبعد مرور ساعة من اللعب، تلقى هاري ينكس كرة وأطلق تسديدة من 50 مترا مرت فوق حارس لودوجوريتس إلى داخل الشباك.

وصنع فينيسيوس الهدف الرابع لمواطنه البرازيلي لوكاس مورا، في الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، خلف المتصدر رويال أنتويرب، الذي يملك في رصيده تسع نقاط أيضا، لكنه يتفوق على توتنهام في المواجهات المباشرة، بينما يتذيل لودوجوريتس الترتيب دون نقاط.

المصدر: وكالات

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