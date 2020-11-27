ألمانيا – أكد بوروسيا دورتموند، إنه سيستضيف لقاء ليفربول وميتيلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا، في التاسع من ديسمبر المقبل، بعد قرار نقله من الدنمارك بسبب لوائح فيروس كورونا في بريطانيا.

وأشار النادي الألماني إلى أنه كان من المفترض إقامة المباراة في ملعب “إم.سي.إتش أرينا” في الدنمارك، لكنها نقلت إلى ملعب محايد، بسبب قرار حكومة المملكة المتحدة بفرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على العائدين من الدنمارك.

وتابع دورتموند في بيان “مباراة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بين ميتيلاند وليفربول في التاسع من ديسمبر ستقام في (ملعبنا) سيغنال إدونا بار”.

ويستطيع ليفربول، الذي فاز 2-0 على ميتيلاند الشهر الماضي، التأهل لأدوار خروج المغلوب في دوري الأبطال، لو انتصر على ضيفه أياكس أمستردام الأسبوع المقبل، قبل مواجهة ميتيلاند.

المصدر: رويترز

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