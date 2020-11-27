إيران – أكد رئيس الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، إن اقتدار القوة البحرية الإيرانية قد أحبط مخططات القوى الأجنبية للسيطرة على المنطقة.

وأكد باقري في بيان له، اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ32 لانتهاء الحرب العراقية الإيرانية (1980 -1988)، على أن القوة البحرية لبلاده “قامت بخطوات كبيرة في إطار عقيدة البلاد واستراتيجيتها ومتطلباتها الدفاعية لبلوغ مكانة تشع بعظمتها واقتدارها”.

وتابع: “القوة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بجناحيها المقتدرين، وهما بحرية الجيش وبحرية حرس الثورة الإسلامية، مع القدرة على تنفيذ مهام كبيرة وفريدة من نوعها، وسعت عمقها الاستراتيجي من شواطئ الخليج وبحر عمان وشمال المحيط الهندي إلى أعالي البحار والمحيطات البعيدة”.

المرصد : RT

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