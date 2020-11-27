الدنمارك – أعلن نادي ميتيلاند الدنماركي اليوم الجمعة، أنه سيستضيف مباراته أمام ليفربول في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في التاسع من ديسمبر المقبل، كما هو مقرر دون تغيير.

ويأتي هذا الإعلان بعد قرار الحكومة البريطانية تخفيف القيود الصحية المفروضة في البلاد بسبب كورونا.

وكان بوروسيا دورتموند الألماني قد أعلن في وقت سابق، أنه سيستضيف المباراة بسبب القيود الصحية المفروضة في بريطانيا، والتي تفرض على العائدين من الدنمارك الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما.

لكن ميتيلاند قال إن الحكومة البريطانية وافقت على إعفاء كبار الرياضيين من هذا الشرط، مما يعني إمكانية إقامة المباراة في الدنمارك في ملعب إم سي إتش، كما هو مقرر سلفا.

وأضاف النادي الدنماركي في بيانه: “خففت السلطات الإنجليزية الليلة الماضية، قيود السفر الخاصة بالدنمارك.. لذا فإنه بوسعنا الآن تأكيد إقامة المباراة في ملعبنا كما هو مقرر”.

وجاء في البيان أيضا: “مستمرون في متابعة الوضع، ونحن في حوار مفتوح مع الأطراف المعنية”.

ويستطيع ليفربول، الذي فاز بهدفين نظيفين على ميتيلاند في أنفيلد الشهر الماضي، التأهل لأدوار خروج المغلوب، لو انتصر على ضيفه أياكس أمستردام في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات الأسبوع المقبل.

المصدر: رويترز

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