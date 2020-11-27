ليبيا – علق رئيس مؤسسة سلفيوم للأبحاث جمال شلوف على استمرار نقل الأسلحة التركية إلى ليبيا قائلاً:” إن استمرار الجسر الجوي العسكري التركي تحدٍّ من أنقرة لكل رعاة الحل السلمي بكافة المسارات في ليبيا”.

شلوف وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الجمعة أضاف:” هذا ليس انتهاكاً للاتفاق العسكري الموقع في جنيف والذي يحظى بتأييد مجلس الأمن وحسب بل هو أيضاً إصرار على استمرار الفوضى ورفض للسلام والحل السياسي في ليبيا”.

وأكد أن انتهاء الفوضى وحلول السلام والاستقرار والمضي نحو الانتخابات في ليبيا يعني انتهاء التيار الإخواني الذي يحقق نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبره النهب الممنهج لثروات ليبيا.

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