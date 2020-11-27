اليمن – أفاد مراسل RT في اليمن اليوم الجمعة، بأن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات مكثفة على محيط العاصمة صنعاء.

من جهتها، اشارة المصادر إلى أن طيران التحالف شن 3 غارات على منطقة جبل عيبان في مديرية بني مطر.

كما شن الطيران 4 غارات على منطقة الصمع بمديرية أرحب، وغارتين في على منطقة جربان بمديرية سنحان.

وشن طيران التحالف العربي أيضا، 4 غارات على الجبل الأسود في محافظة عمران.

وأكد المراسل إلى أن طيران التحالف لا يزال يحلق بكثافة في سماء العاصمة صنعاء ومحافظة عمران، فيما لم ترد حتى اللحظة أنباء عن سقوط ضحايا جراء الغارات.

المصدر: RT

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