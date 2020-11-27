الأرجنتين – ودعت الأرجنتين الحزينة، فتاها الذهبي دييغو مارادونا ودفنته أمس الخميس، في ضواحي العاصمة بوينس آيرس، بعد رحيل أسطورة كرة القدم عن عمر 60 عاما الأربعاء إثر انتكاسة صحية.

ومع حلول الظلام، أقيمت مراسم الدفن بحضور عائلة بطل العالم 1986، وأصدقائه المقربين، في مقبرة “بيلا فيستا” المحاطة بالأشجار خارج العاصمة بوينس آيرس.

ونستعرض في هذا الرصد المختصر أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم كرة القدم عن مارادونا:

الأرجنتيني ليونيل ميسي:

“حتى لو لعبت لمليون عام، فلن أقترب أبدا من دييغو مارادونا. لا أريد هذه المقارنة على أي حال. إنه الأعظم على الإطلاق”.

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش

“أحببت الفيلم الوثائقي المخصص لوقت مارادونا في نابولي، وأعتقد حقا أنه لا يوجد أحد مثله، رؤية حب الجماهير في هذه المدينة يجعلني أريد تجربة اللعب مع نابولي”.

الفرنسي زين الدين زيدان

“دييغو مارادونا، ذكرى 86 محفوظة في ذهننا للأبد، أنت الأفضل الذي شاهدته في حياتي”.

البرازيلي رونالدينيو

“الدون دييغو هو قدوتي”.

الفرنسي ميشيل بلاتيني

“دييغو كان قادرا على القيام بأشياء لا يمكن لأي شخص آخر أن يضاهيها، الأشياء التي يمكنني فعلها بكرة القدم، كان بإمكانه فعلها ببرتقالة”.

الإنجليزي غاري لينيكر

“عندما سجل دييغو الهدف الثاني ضدنا (1986)، شعرت بالرغبة في التصفيق، لم أشعر بهذا من قبل، لكنه كان شعورا صحيحا، كان من المستحيل تسجيل مثل هذا الهدف الجميل، إنه أعظم لاعب في كل العصور، ظاهرة حقيقية”.

الإيطالي فابيو كانافارو

“مارادونا هو إله شعب نابولي، لقد غير التاريخ، في 80 عاما كنا نعاني دائما ونكافح ضد الهبوط، لكن في 7 مواسم معنا فزنا بالدوري مرتين وكأس إيطاليا مرتين وكأس الاتحاد الأوروبي، أنا معجب به وأن أعيش تلك السنوات مع مارادونا كان أمرا لا يصدق، التواجد بالملعب عندما فازوا بالاسكوديتو يبدو مذهلا”.

الفرنسي إيريك كانتونا

“يقول البعض إن بيليه كان أعظم لاعب في كل العصور، مارادونا سيكون دائما الأعظم، فاز بكأس العالم في 1986 وخسر بصعوبة في نهائي 1990 ثم في 1994، ربما كان سيفوز بها مرة أخرى لو لم يتم استبعاده (من مونديال 1994 بعد ثبوت تعاطيه المنشطات)”.

البرازيلي رونالدو

“مارادونا كان مصدرا للإلهام للكثير من الأشخاص بمن فيهم أنا”.

المصدر: وكالات

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