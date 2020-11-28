بروكسل – ارتفعت الأسهم الأوروبية للأسبوع الرابع على التوالي امس، مع تغاضي المستثمرين عن أضرار الفيروس على المدى القريب وتعلقهم بالأمل في انتعاش اقتصادي سريع العام القادم.

وأغلق المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي مرتفعا 0.4 بالمئة وبلغت مكاسبه الأسبوعية 0.93 بالمئة، في صعود قادته أسهم شركات التكنولوجيا والبنوك لجلسة اليوم، وأسهم شركات الطاقة على مدار الأسبوع بفضل ارتفاع أسعار النفط.

وارتفع “ستوكس 600” بنسبة 40 بالمئة منذ انحداره الذي أفرزته أزمة كورونا في مارس، والشهر الحالي يتجه لأن يصبح الأفضل له على الإطلاق، لكن تنامي إصابات الفيروس ببعض دول أوروبا يكبح المكاسب.

وصعد سهم بنك “بي.بي.في.إيه” الإسباني إثر إنهائه محادثات اندماج مع “بنكو سباديل”.

وزاد سهم “بي.بي.في.إيه” 4.2 بالمئة وكان من أكبر الرابحين على المؤشر القياسي، بينما تراجعت أسهم “سباديل” 13 بالمئة، إذ من المتوقع أن يضغط فشل الاندماج على البنك، الذي من المعتقد أنه كان الحلقة الأضعف في الصفقة المحتملة.

وكان البنكان يدرسان صفقة لإقامة ثاني أكبر بنك محلي إسباني.

وقال مايكل بيكر المحلل في “إي.تي.إكس كابيتال” إن “نظرة المستثمرين تجاوزت المخاطر قريبة الأجل ليضعوا رهاناتهم على نمو اقتصادي أسرع العام القادم ولتزداد المضاربة على ارتفاع السوق حتى عند أقل تخفيف للقيود مع توقعات لمزيد من التحفيز إذا ساءت الأوضاع”.

المصدر: رويترز

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