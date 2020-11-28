فلسطين – أصيب 7 فلسطينين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، امس خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية شرق نابلس.

وأفاد شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية قمعت المشاركين في المسيرة الأسبوعية التي انطلقت نحو الأراضي المهددة بالاستيلاء في القرية، ما أدى لإصابة 7 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق.

وكانت فصائل العمل الوطني دعت المواطنين إلى أوسع مشاركة في المسيرة الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد اقتحم القرية فجر اليوم، واعتقل أربعة مواطنين، بينهم شقيقان.

المصدر: “وفا”

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