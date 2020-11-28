ليبيا – رأى المحلل الاقتصادي أن المشكلة الأساسية بين المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط حول توريد الإيرادات لحسابات المصرف المركزي بالاساس هي تنفيذ لتفاهمات دولية حول إدارة الصراع وبموافقة أطراف محلية رئيسية.

الشحومي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الجمعة أشار إلى أن هذه التفاهمات الدولية تهدف للسير نحو الاستقرار تتجاوز القواعد المتعارف عليها بالظروف الطبيعية على أمل أن تقوم حكومة وحدة وطنية في ضوء الحوار السياسي.

وأضاف المحلل الاقتصادي:”لا يمكن التحجج بالقوانين والنظم المعمول بها في ليبيا ونحن فاقدين كدولة ومؤسسات اقتصادية لمقوماتها جملة و تفصيل ولم يعد لاحد القدرة على تقديم حلول بمفرده دون اشراك الاخرين”.

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