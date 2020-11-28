العراق – حمل المرصد العراقي لحقوق الإنسان (منظمة مستقلة)، اليوم السبت، رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، مسؤولية قتل المتظاهرين المحتجين، وطالبه بعدم الاكتفاء بتشكيل اللجان التحقيقية.

وقال المرصد في بيان صحفي: “على الكاظمي عدم الاكتفاء بتشكيل اللجان التحقيقية”، مبيناً أن “الحكومة العراقية أضعف من أن تحمي المحتجين وغير قادرة على إبعاد الخطر عنهم”.

وأضاف، أن “الكاظمي يتحمل مسؤولية قتل المحتجين باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، كما لم تصدر منه حتى الآن أي خطوة لمنع تمادي القتلة في استهداف المحتجين”.

وطالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان الكاظمي بـ”عدم الاكتفاء بتشكيل اللجان التحقيقية”.

ويوم أمس قتل أربعة محتجين وجرح نحو 50 آخرين في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، بجنوب العراق، خلال هجوم عليهم من قبل مسلحين مجهولي الهوية.

المصدر: RT

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