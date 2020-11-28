المغرب – أفادت وزارة الصحة المغربية، إنها سجلت 4592 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتفاعا من 4178 في اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 345276.

وأضافت الوزارة امس، أنها سجلت 70 حالة وفاة ارتفاعا من 80 أمس الخميس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الجائحة إلى 5689.

وقالت الحكومة المغربية إنه من المنتظر أن تبدأ في طرح اللقاح الواقي من مرض كوفيد-19 في منتصف ديسمبر المقبل.

وتعمل الحكومة للحصول على عدد كاف من اللقاحات لتحصين نحو 20 مليون مغربي فوق سن 18 سنة، كما تسعى المغرب للحصول على لقاحات من عدة شركات منها شركتان صينيتان وشركة بريطانية سويدية.

وتتوقع الحكومة أن تستغرق عملية التحصين نحو 3 أشهر.

المصدر: وكالات

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