ليبيا -رأى العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق عمر تنتوش أن الحوار السياسي لم يفشل حتى الأن ،لافتاً إلى أن مجلس النواب يمضي نحو القيام بدوره في حين أن بعض الجهات المحلية والخارجية تحاول سلبه مشروعيته التي كانت خيار الليبيين،حسب وصفه.

تنتوش وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية الجمعة أوضح أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يحاول البقاء ويضغط من أجل ذلك رغم قلة المروجين لمشروع بقائه حتى إجراء انتخابات عامة في البلاد إلا أن هذا الخيار غير متوافق عليه،على حد قوله.

تنتوش شدد على أن إخفاق السراج في تحقيق أي نجاح في منصبه حتى الآن يؤكد فشل أي مشروع هو على رأسه.

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