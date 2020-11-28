ليبيا – شارك محمد علي النفطي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أمس الجمعة عبر تقنية الفيديو، في المنتدى الإقليمي الخامس للاتحاد من أجل المتوسّط، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد.

النفطي أكّد بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة على أن تونس كانت دائمًا سبّاقة في تقديم المبادرات الرامية للتقريب بين ضفتي المتوسط بما يخدم ركائز الاستقرار والسلم والأمن في المنطقة، مذكّرًا بالجهود التي تبذلها بلاده لحلّ المشاكل العالقة، سواء من خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن الدولي أو عبر احتضانها مؤخرًا للجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي اللّيبي.

وشدّد على أهميّة المواءمة بين مختلف الأطر للتعاون الإقليمي، لا سيّما الاتحاد من أجل المتوسط والحوار 5+ 5 الذي ترأسه تونس حاليًا، قصد إضفاء مزيد من النجاعة على مسيرة التعاون بين بلدان جنوب المتوسط ودول الاتحاد الأوروبي.

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