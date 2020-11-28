ثلاثية محرز تهدي سيتي الفوز 5 – صفر على بيرنلي مرة أخرى

ثلاثية محرز تهدي سيتي الفوز 5 – صفر على بيرنلي مرة أخرى

إنجلترا – تمكن الجزائري رياض محرز من تسجيل 3 أهداف في مرمى بيرنلي ليفوز فريقه مانشستر سيتي (5-صفر)، في مبارة جرت بينهما على استاد الاتحاد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعد هذا الفوز الرابع على التوالي على ملعب مانشستر ستي على منافسه بالنتيجة الكبيرة ذاتها.

وسجل سيتي 10 أهداف فقط في أول 8 مباريات، الأمر الذي أثار قلق المدرب بيب غوارديولا بسبب طرق إنهاء الفرص، لكن الفريق أظهر قوته الهجومية واستغل أيضا تواضع دفاع فريق المدرب شون دايك.

وافتتح اللاعب الجزائري محرز التسجيل بعد 6 دقائق بعد تمريرة قصيرة وسلسة للكرة، وأضاف الهدف الثاني بعدما راوغ بطريقته المعتادة داخل منطقة الجزاء وسدد بسرعة داخل المرمى.

وجعل بنجامين ميندي النتيجة 3-صفر في الدقيقة 41 بعد تمريرة متقنة من كيفن دي بروين.

وحاول بيرنلي، الذي تأثر بسبب الغيابات ومشاركة الحارس بيلي بيكوك-فاريل، بدلا من الحارس الأساسي نيك بوب، تقليص الفارق وسدد جاي رودريغيز كرة أنقذها الحارس إيدرسون من زاوية ضيقة.

وأضاف فيران توريس الهدف الرابع لفريقه، بعدما تلقى تمريرة جابرييل جيسوس داخل المنطقة، وسدد كرة أرضية من مدى قريب داخل المرمى.

واختتم محرز الأهداف في الدقيقة 69 بضربة رأس بعد كرة عرضية من البديل فيل فودن.

وسجل جيسوس هدفا كان سيجعل النتيجة 6-صفر، لكن ألغاه الحكم بسبب حالة التسلل، كما سدد دي بروين كرة قوية ارتدت من القائم في الدقيقة الأخيرة.

وخسر بيرنلي 5-صفر أمام سيتي الموسم الماضي في الدوري الممتاز وفي كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير الماضي، وتكررت الهزيمة ذاتها أيضا في موسمي 2019 و2018.

وأبدى مدرب مانشيستر جوارديولا، سعادته بأداء لاعبيه في التعافي من الخسارة أمام توتنهام هوتسبير في الجولة الماضية، ليتقدم إلى المركز الثامن وبفارق ست نقاط عن ليفربول المتصدر.

وقال: “كان من المهم العودة وتحقيق الفوز في الدوري الإنجليزي.. نخوض الكثير من المباريات لذا فاللعب لمدة 90 دقيقة والحفاظ على المستوى الجيد ليس بالأمر السهل، لكن هناك أشياء دائما تحتاج إلى التطور”.

المصدر: “رويترز”

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