ليبيا – كشف عبد القادر حويلي عضو ملتقى الحوار السياسي أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمهلت المشاركين حتى الأحد القادم، لتقديم المقترحات بخصوص آليات الترشح واختيار السلطة التنفيذية.

حويلي قال في تصريحات لصحيفة “العين الإخبارية”: إن هناك مقترحات من المشاركين بخصوص آليات الاختيار، كاشفًا أنه يجمع آراء بعض المشاركين حول أحد المقترحات التي يعمل عليها، تمهيدًا لعرضها على البعثة الأممية بعد التئام الملتقى.

وأشار إلى أن المقترح الذي يعمل عليه يضم قوائم من المترشحين للمجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء في قائمة واحدة وبشروط، مؤكدًا أنه سيحجم عن ذكر تفاصيل أخرى حول مقترحه حتى عرضه على البعثة الأممية.

وقال: إن البعثة الأممية لم تُجرِ -حتى الآن- اتصالات بالمشاركين عبر الهاتف، لأخذ آرائهم حول آليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة والأسماء المرشحة إليها، تمهيدًا لعقد لقاء مباشر بين المشاركين الـ75، مشيرًا إلى أنه لم يقرر بعد ما إذا كانت الجلسة المقبلة ستكون افتراضية أم سيحدد لها مكان للقاء المباشر.

وحول نتائج التحقيق في تلقي مشاركين بملتقى تونس رشاوى، أكد أن البعثة الأممية لم تنشر نتائج التحقيقات ولم تخبر أعضاء الملتقى بأي تقدم في هذا الشأن، متوقعًا عدم كشف البعثة الأممية النقاب عن النتائج.

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