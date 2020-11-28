إنجلترا – بدا النجم المصري محمد صلاح، غاضبا ومتذمرا من قرار مدربه يورغن كلوب، الذي استبدله في مباراة “الريدز” وبرايتون 1-1، التي أقيمت اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقرر كلوب، استبدال صلاح في الدقيقة 64، ودخل السنغالي ساديو ماني بدلا منه، ولم يعجب هذا القرار، النجم المصري، الذي كان يرغب في مواصلة اللعب، حيث قام ببعض الإشارات التي تظهر امتعاضه من التغيير.

وكان صلاح، قد صنع الهدف الوحيد في المباراة للبرتغالي جوتا، في الدقيقة 60، علما بأن النجم المصري، سجل هدفا في الشوط الأول، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الحكم بالفيديو “فار”.

المصدر: RT

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