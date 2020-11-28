روسيا – ارتفع عدد الوفيات في روسيا بواقع 510 حالات خلال الساعات الـ24 الماضية وتم تسجيل 27100 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبحسب آخر أرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة وباء كورونا، الصادرة اليوم السبت، تماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 27296 شخصا.

وارتفعت حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى مليونين و242633 إصابة، بينها 39068 حالة وفاة، وبلغ مجموع عدد المتعافين حتى الآن مليونا و739470 شخصا.

وتعتبر العاصمة موسكو أكبر المدن الروسية تأثرا بتفشي الوباء، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة فيها خلال الساعات الـ24 الماضية، 7320، تليها مدينة بطرسبورغ، حيث تم تسجيل 3695 إصابة جديدة.

وبالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات، أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أمس الجمعة، أن السلطات الصحية تستعد لإطلاق عملية التطعيم العام للمواطنين ضد COVID-19 بداية العام المقبل، فيما سيتم تطعيم الفئات الأكثر عرضة للخطر في ديسمبر المقبل.

وأكد وزير الصحة أن عمليات التطعيم بدأت بشكل محدود، ويجري توسيع عملية إنتاج اللقاحات بكميات كبيرة استعدادا لحملة التطعيم المجانية، التي ستشمل كل المواطنين الراغبين في ذلك.

كذلك صرحت السلطات الصحية الروسية، أنها بدأت اختبارات اللقاح “إيبي فاك كورونا”، ضد فيروس كورونا، الذي طوره مركز “فيكتور” الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، على المتطوعين المسنين”.

وأصبح “إيبي فاك كورونا” ثاني لقاح ضد الفيروس التاجي تم تسجيله في روسيا، بعد لقاح “سبوتنيك V” الذي طوره مركز “غاماليا” الروسي لبحوث الميكروبيولوجيا، ومقره في موسكو.

المصدر: RT + وكالات

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