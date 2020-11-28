زوجة السيسي تكشف سر الخاتم الذي لا ينزعه الرئيس المصري من يده (صور)

زوجة السيسي تكشف سر الخاتم الذي لا ينزعه الرئيس المصري من يده (صور)

مصر – كشفت انتصار السيسي، زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سر الخاتم الذي يرتديه الرئيس المصري ولا ينزعه من يده.

وقالت السيدة الأولى في مصر خلال حديثها مع إسعاد يونس: “هذا الخاتم كان هدية من والده الذي كان مشهورا في خان الخليلي لذلك مازال يرتديه ويحرص على تواجده دائما به”.

وسبق وأن تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن سر اعتزازه بالخاتم الذي يرتديه بيده اليسرى حيث تساءل العديد من الأشخاص عن سبب ارتداءه هذا الخاتم.

وأشار السيسي إلى أن هذا الخاتم هدية من شخص غالي على قلبه وهو والده، متابعا: “أنه رحمه الله هو من أهداه الخاتم وأنه يلبسه منذ حينه، ولم ينزعه”.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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